«Челси» не обыгрывает «Ливерпуль» в АПЛ 3,5 года

Сегодня состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, «Челси» не обыгрывает мерсисайдцев в АПЛ три с половиной года.

Последний раз лондонская команда одержала победу над «Ливерпулем» в рамках АПЛ в апреле 2021 года. Тогда «Челси» взял верх над мерсисайдцами со счётом 1:0.

После сегодняшней победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.