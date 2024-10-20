«Челси» не обыгрывает «Ливерпуль» в АПЛ 3,5 года
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Сегодня состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, «Челси» не обыгрывает мерсисайдцев в АПЛ три с половиной года.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29' 1:1 Джексон – 48' 2:1 Джонс – 51'
Последний раз лондонская команда одержала победу над «Ливерпулем» в рамках АПЛ в апреле 2021 года. Тогда «Челси» взял верх над мерсисайдцами со счётом 1:0.
После сегодняшней победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.
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