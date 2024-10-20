«Челси» не смог победить на «Энфилде» в четвёртом матче подряд

Сегодня состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Ливерпуль» оказался сильнее со счётом 2:1. Таким образом, «Челси» не смог победить на «Энфилде» в четвёртом матче подряд.

Последний раз лондонская команда побеждала «Ливерпуль» в гостях в апреле 2021 года. Тогда «Челси» взял верх над мерсисайдцами со счётом 1:0.

После сегодняшней победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.