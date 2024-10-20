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Фото: Ондуа и Миранчук обменялись футболками после матча, оба воспитанники «Локо»

Фото: Ондуа и Миранчук обменялись футболками после матча, оба воспитанники «Локо»
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Хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа и полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сделали совместное фото после матча 10-го тура швейцарской Суперлиги. Встреча завершилась победой «Серветта» (3:0).

Швейцария — Суперлига . 10-й тур
19 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Серветт
Женева
Окончен
3 : 0
Сьон
Сьон
1:0 Кривелли – 5'     2:0 Кутеса – 50'     3:0 Ондуа – 85'    

Фото: из личного архива Гаэля Ондуа

«Было приятно увидеть тебя, мой друг», — написал Ондуа в телеграм-канале.

На пятой минуте нападающий «Серветта» Энцо Кривелли открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 50-й минуте форвард Дерек Кутеса. Довёл счёт до разгромного Гаэль Ондуа — 3:0.

Российский полузащитник Антон Миранчук начал матч в стартовом составе, проведя на поле 68 минут. Его заменил Кристиан Соуса.

После 10 сыгранных матчей «Серветт» располагается на второй строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 20 очков. «Сьон» после аналогичного количества игр занимает седьмую строчку, заработав 17 очков.

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