Фото: Ондуа и Миранчук обменялись футболками после матча, оба воспитанники «Локо»

Хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа и полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сделали совместное фото после матча 10-го тура швейцарской Суперлиги. Встреча завершилась победой «Серветта» (3:0).
Фото: из личного архива Гаэля Ондуа
«Было приятно увидеть тебя, мой друг», — написал Ондуа в телеграм-канале.
На пятой минуте нападающий «Серветта» Энцо Кривелли открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 50-й минуте форвард Дерек Кутеса. Довёл счёт до разгромного Гаэль Ондуа — 3:0.
Российский полузащитник Антон Миранчук начал матч в стартовом составе, проведя на поле 68 минут. Его заменил Кристиан Соуса.
После 10 сыгранных матчей «Серветт» располагается на второй строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 20 очков. «Сьон» после аналогичного количества игр занимает седьмую строчку, заработав 17 очков.