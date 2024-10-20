Результаты матчей РПЛ 20 октября

Сегодня, 20 октября, прошли матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 20 октября:

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2;

«Рубин» — «Динамо» Москва — 0:4.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 30 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 29 очков. Третье место с 27 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Ахмат» (6) и «Оренбург (8), а в зоне стыковых матчей — «Факел» (10) и «Химки» (11).