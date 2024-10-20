Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица

Завершился 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты тура.
Пятница, 18 октября:
«Акрон» — «Зенит» — 0:5;
«Ахмат» — «Факел» — 2:3.
Суббота, 19 октября:
«Пари НН» — «Ростов» — 1:1;
«Спартак» — «Краснодар» — 0:3;
«Химки» — «Локомотив» — 2:0;
«Динамо» Махачкала — ЦСКА — 0:1.
Воскресенье, 20 октября:
«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2;
«Рубин» — «Динамо» Москва — 0:4.
«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 12 сыгранных матчах. На одно очко меньше у петербургского «Зенита», который идёт вторым. «Локомотив» с 27 очками замыкает тройку.