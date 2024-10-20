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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 12-го тура и турнирная таблица
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Завершился 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты тура.

Пятница, 18 октября:

«Акрон» — «Зенит» — 0:5;
«Ахмат» — «Факел» — 2:3.

Суббота, 19 октября:

«Пари НН» — «Ростов» — 1:1;
«Спартак» — «Краснодар» — 0:3;
«Химки» — «Локомотив» — 2:0;
«Динамо» Махачкала — ЦСКА — 0:1.

Воскресенье, 20 октября:

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:2;
«Рубин» — «Динамо» Москва — 0:4.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков в 12 сыгранных матчах. На одно очко меньше у петербургского «Зенита», который идёт вторым. «Локомотив» с 27 очками замыкает тройку.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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