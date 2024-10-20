«Жёстко». Писарев — о решении тренера «Рубина» Рахимова заменить Мукбу в первом тайме

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что не стал бы менять форварда казанского «Рубина» Энри Мукбу по ходу первого тайма матча 12‑го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:4). Второй гол бело-голубых был забит с 11-метрового, который назначили после попадания мяча в руку Мукбы. Главный тренер казанцев Рашид Рахимов заменил нападающего на 39‑й минуте.

«Вообще не его позиция. Мне кажется, это довольно сурово. Нужно знать психотип, но [игрок] может сломаться. Жёстко. Я бы так не поступил. Хотя бы перерыва надо было дождаться, спросить у него, как он. А так показательно убирать…» — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

На четвёртой минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте форвард Артур Гомес реализовал второй пенальти бело-голубых. Довёл счёт до разгромного на 62-й минуте защитник Фабиан Бальбуэна. Окончательный результат в игре установил Ярослав Гладышев — 4:0.

После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.