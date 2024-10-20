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Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал победу над «Челси» в матче 8-го тура АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал победу над «Челси» в матче 8-го тура АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о домашней победе над «Челси» со счётом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

«Многие предыдущие игры были трудными, но эта, возможно, была самой сложной. Нам пришлось очень упорно бороться, чтобы победить.

Уже перед перерывом счёт мог стать 2:0 в нашу пользу. Однако затем мы пропустили, но снова активизировались и забили второй гол.

Чем лучше команда, с которой вы сталкиваетесь, тем больше вам нужен характер. В АПЛ много хороших соперников, поэтому, если вы хотите победить, вам нужно сражаться», – приводит слова Слота BBC.

После сегодняшней победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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