Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал победу над «Челси» в матче 8-го тура АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о домашней победе над «Челси» со счётом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ.

«Многие предыдущие игры были трудными, но эта, возможно, была самой сложной. Нам пришлось очень упорно бороться, чтобы победить.

Уже перед перерывом счёт мог стать 2:0 в нашу пользу. Однако затем мы пропустили, но снова активизировались и забили второй гол.

Чем лучше команда, с которой вы сталкиваетесь, тем больше вам нужен характер. В АПЛ много хороших соперников, поэтому, если вы хотите победить, вам нужно сражаться», – приводит слова Слота BBC.

После сегодняшней победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.