«Вильярреал» и «Хетафе» поделили очки в матче 10-го тура Ла Лиги

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой (Испания). Итоговый результат — 1:1.

На 44-й минуте забил полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья. Ему ассистировал Тьерно Барри. На 87-й минуте полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри сравнял счёт, реализовав пенальти.

После этого матча «Вильярреал» набрал 18 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Хетафе», у которого девять очков, идёт 16-м.