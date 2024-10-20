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«Вильярреал» и «Хетафе» поделили очки в матче 10-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» и «Хетафе» поделили очки в матче 10-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вильярреал» и «Хетафе». Игра проходила на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Гарсией Вердурой (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
1:0 Комесанья – 44'     1:1 Арамбарри – 87'    

На 44-й минуте забил полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья. Ему ассистировал Тьерно Барри. На 87-й минуте полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри сравнял счёт, реализовав пенальти.

После этого матча «Вильярреал» набрал 18 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Хетафе», у которого девять очков, идёт 16-м.

Турнирная таблица Ла Лиги
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