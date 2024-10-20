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Логашов — о поражении «Локо»: «Химки» набрали воздуха, чтобы потом спуститься в яму

Логашов — о поражении «Локо»: «Химки» набрали воздуха, чтобы потом спуститься в яму
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Экс-защитник «Химок» Арсений Логашов прокомментировал победу подмосковного клуба над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Бакаев – 54'     2:0 Бакаев – 60'    

«Химки» наконец-то что-то показали. [Резиуан] Мирзов играл, [Зелимхан] Бакаев два забил. Думаю, что «Химки» чуть воздуха набрали, но только чтобы потом опять в яму спуститься», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».

Подопечные Франка Артиги одержали победу благодаря дублю Зелимхана Бакаева. Хавбек забил два гола за шесть минут.

После 12 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 27 очков.

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