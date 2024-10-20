Логашов — о поражении «Локо»: «Химки» набрали воздуха, чтобы потом спуститься в яму

Экс-защитник «Химок» Арсений Логашов прокомментировал победу подмосковного клуба над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).
«Химки» наконец-то что-то показали. [Резиуан] Мирзов играл, [Зелимхан] Бакаев два забил. Думаю, что «Химки» чуть воздуха набрали, но только чтобы потом опять в яму спуститься», — приводит слова Логашова «РБ Спорт».
Подопечные Франка Артиги одержали победу благодаря дублю Зелимхана Бакаева. Хавбек забил два гола за шесть минут.
После 12 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 27 очков.