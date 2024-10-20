Тренер «Рубина» Рахимов: третий гол «Динамо» полностью выбил нас из колеи

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что третий мяч «Динамо» Москва в матче 12‑го тура Российской Премьер-Лиги негативно сказался на психологическом состоянии его подопечных. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и завершилась победой москвичей — 4:0.

«Думаю, сказалась разница в исполнительском мастерстве. У нас было достаточно много атак, и мы просто подарили два пенальти в первом тайме. Ты начинаешь проигрывать 0:2, хотя весь тайм был очень-очень неплохой и по содержанию, и по тому, как мы переходили в атаку. Но подарки, которые мы сделали такой команде, как «Динамо», с такими исполнителями впереди, как Тюкавин, Бителло, Нгамалё и все остальные игроки, — это чревато последствиями.

На второй тайм ребята вроде вышли с хорошим настроением, с желанием, и опять были достаточно хорошие моменты, но мы их не реализовали. Как минимум на один-два гола мы наиграли. Третий гол «Динамо» полностью выбил из колеи команду. Мы все пытались атаковать, создавать какие-то моменты, но надёжность уже потеряли в обороне. Против таких команд терять надёжность нельзя. Слишком много подарков», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.