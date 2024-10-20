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Тренер «Рубина» Рахимов: третий гол «Динамо» полностью выбил нас из колеи

Тренер «Рубина» Рахимов: третий гол «Динамо» полностью выбил нас из колеи
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что третий мяч «Динамо» Москва в матче 12‑го тура Российской Премьер-Лиги негативно сказался на психологическом состоянии его подопечных. Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и завершилась победой москвичей — 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4'     0:2 Артур – 38'     0:3 Бальбуэна – 62'     0:4 Гладышев – 88'    

«Думаю, сказалась разница в исполнительском мастерстве. У нас было достаточно много атак, и мы просто подарили два пенальти в первом тайме. Ты начинаешь проигрывать 0:2, хотя весь тайм был очень-очень неплохой и по содержанию, и по тому, как мы переходили в атаку. Но подарки, которые мы сделали такой команде, как «Динамо», с такими исполнителями впереди, как Тюкавин, Бителло, Нгамалё и все остальные игроки, — это чревато последствиями.

На второй тайм ребята вроде вышли с хорошим настроением, с желанием, и опять были достаточно хорошие моменты, но мы их не реализовали. Как минимум на один-два гола мы наиграли. Третий гол «Динамо» полностью выбил из колеи команду. Мы все пытались атаковать, создавать какие-то моменты, но надёжность уже потеряли в обороне. Против таких команд терять надёжность нельзя. Слишком много подарков», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.

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