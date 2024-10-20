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«Когда я вернулся в «Спартак». Александр Самедов назвал самый памятный гол в карьере

«Когда я вернулся в «Спартак». Александр Самедов назвал самый памятный гол в карьере
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о своих самых памятных голах в составе красно‑белых и национальной команды России.

«Я немало забивал, но самым памятным для меня останется мяч в ворота «Анжи», когда я вернулся в «Спартак». На стадионе 40 тысяч зрителей, мне 32 года, и это первый домашний матч после возвращения в клуб, а мой гол стал победным. За сборную, наверное, выделю гол на Кубке конфедераций Мексике, хоть он нам ничего и не принёс», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Александр Самедов завершил карьеру в 2019 году. В составе красно-белых, в который воспитанник клуба вернулся в 2017 году, он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. За национальную команду России полузащитник играл с 2011 по 2018 год.

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