«Когда я вернулся в «Спартак». Александр Самедов назвал самый памятный гол в карьере

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о своих самых памятных голах в составе красно‑белых и национальной команды России.

«Я немало забивал, но самым памятным для меня останется мяч в ворота «Анжи», когда я вернулся в «Спартак». На стадионе 40 тысяч зрителей, мне 32 года, и это первый домашний матч после возвращения в клуб, а мой гол стал победным. За сборную, наверное, выделю гол на Кубке конфедераций Мексике, хоть он нам ничего и не принёс», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Александр Самедов завершил карьеру в 2019 году. В составе красно-белых, в который воспитанник клуба вернулся в 2017 году, он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. За национальную команду России полузащитник играл с 2011 по 2018 год.