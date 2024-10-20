Результаты матчей АПЛ 20 октября

Сегодня, 20 октября, прошли матчи 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 20 октября:

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 1:2;

«Ливерпуль» — «Челси» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 21 очко после восьми матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 20 очков. Третье место с 17 очками занимает лондонский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон» (1), «Саутгемптон» (1) и «Кристал Пэлас» (3).