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«Мы заслуживали большего». Тренер «Челси» Мареска — о поражении от «Ливерпуля»

«Мы заслуживали большего». Тренер «Челси» Мареска — о поражении от «Ливерпуля»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Ливерпуля» со счётом 1:2 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

«Нам не нравится проигрывать, но мне очень понравилась игра команды. Мы заслуживали большего, но выступление было хорошим. Мы контролировали большую часть игры.

Я не думаю, что эта встреча определяет, где мы находимся. Мы подготовились наилучшим образом, всё работало довольно хорошо. Нужно было больше рисковать, но в целом я очень доволен игроками», – приводит слова Марески BBC со ссылкой на Sky Sports.

После сегодняшней победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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