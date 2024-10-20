«Мы заслуживали большего». Тренер «Челси» Мареска — о поражении от «Ливерпуля»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение от «Ливерпуля» со счётом 1:2 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

«Нам не нравится проигрывать, но мне очень понравилась игра команды. Мы заслуживали большего, но выступление было хорошим. Мы контролировали большую часть игры.

Я не думаю, что эта встреча определяет, где мы находимся. Мы подготовились наилучшим образом, всё работало довольно хорошо. Нужно было больше рисковать, но в целом я очень доволен игроками», – приводит слова Марески BBC со ссылкой на Sky Sports.

После сегодняшней победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.