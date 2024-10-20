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Результаты матчей Первой лиги 20 октября

Результаты матчей Первой лиги 20 октября
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Сегодня, 20 октября, в 15-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялось четыре матча. Представляем вашему вниманию полные результаты указанного дня.

Футбол. Первая лига. Результаты матчей 20 октября:

«СКА-Хабаровск» — «Урал» — 3:3;
«Енисей» — «Уфа» — 1:0;
«Сокол» — «Алания» — 0:1;
«Шинник» — «Балтика» — 1:3.

В понедельник, 21 октября, в Первой лиге состоятся ещё два матча — «Тюмень» примет московское «Торпедо», а песчанокопская «Чайка» сыграет с тульским «Арсеналом».

Напомним, на данный момент первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика», которая набрала 27 очков за 15 матчей.

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