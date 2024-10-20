«Через это нужно пройти». Рахимов — об эмоциональной реакции Мукбы после замены

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что эмоциональная реакция форварда Энри Мукбы после замены по ходу матча 12‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» Москва (0:4) понятна.

— Можно ли говорить, что риск, на который вы пошли при выборе стартового состава, себя не оправдал и состав был подобран неверно?

— Давайте скажем об отсутствии основных игроков. Естественно, здесь нужно гадать, кто выйдет. Тот же Мукба — парень молодой, это его дебют. Понятно, что он допускал ошибки при игре в обороне, с мячом он был неплох. Но и замены наши не дали той надёжности, которая должна быть в обороне. Мы прекрасно понимаем, что у нас отсутствуют двое уже сыгранных игроков. Естественно, это скажется на игре команды. И в принципе был риск, что с такой командой, как «Динамо», могут возникнуть проблемы. Но сама игра ничего этого не предвещала. Эти подарки, которые мы сделали, — к сожалению, мы сыграли роль Дедов Морозов.

— Замена Мукбы — вы ему объяснили, почему он заменён? Когда он сел на скамейку, показалось, у него даже слёзы были на глазах.

— Конечно, парень будет расстроенный, но в этой ситуации не нужно его оставлять на поле, потому что было видно, что он всё-таки чуть потерялся, но это нормально, все через это проходят. Тем более он играл не на своей позиции. Определённо, у него есть хорошие качества, поэтому не нужно на этом зацикливаться, не нужно заострять внимание. Через это нужно пройти, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.