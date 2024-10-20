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«Манчестер Сити» обновил клубный рекорд по длительности беспроигрышной серии в АПЛ

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Вулверхэмптона» (2:1) в концовке матча 8-го тура АПЛ. Таким образом, «горожане» сыграли 31 матч подряд в АПЛ без поражений и обновили клубный рекорд по беспроигрышной серии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последний раз «Манчестер Сити» проигрывал в АПЛ в декабре прошлого года в матче с «Астон Виллой» (0:1).

На седьмой минуте нападающий «Вулверхэмптона» Йёрген Странн Ларсен открыл счёт. Ответный мяч гостей на 33-й минуте забил защитник Йошко Гвардиол. Победный мяч «Манчестер Сити» на 90+5-й минуте оформил Джон Стоунз.

После восьми сыгранных матчей «Вулверхэмптон» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав одно очко. «Манчестер Сити» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 20 очков.