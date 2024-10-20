Юрий Сёмин: Андрей Лунёв своей игрой вселяет уверенность в других игроков «Динамо»

Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру голкипера московского «Динамо» Андрея Лунёва.

«Мне нравится Лунёв. Он очень опытен и стабилен. Своей игрой он создаёт уверенность, вселяет её в других футболистов. Основная задача вратаря – это создавать уверенность. И он с этой задачей справляется. Лунёв прекрасно играет ногами, чего от него требуют в «Динамо». Он участвует в развитии атак через пас. Так что мне нравится Лунёв», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.