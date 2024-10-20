«Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу во всех турнирах

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче 8-го тура АПЛ со счётом 2:1. Таким образом, «красные» одержали седьмую подряд победу во всех турнирах.

На 29-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт нападающий «Челси» Николас Джексон, которому ассистировал полузащитник Мойсес Кайседо. На 51-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс вывел свою команду вперёд с паса Салаха.

В последний раз эти команды встречались между собой в феврале этого года в финале Кубка английской лиги. Тогда победу с минимальным счётом одержал «Ливерпуль».

После этой победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.