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«Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу во всех турнирах

«Ливерпуль» одержал седьмую подряд победу во всех турнирах
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«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче 8-го тура АПЛ со счётом 2:1. Таким образом, «красные» одержали седьмую подряд победу во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

На 29-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт нападающий «Челси» Николас Джексон, которому ассистировал полузащитник Мойсес Кайседо. На 51-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс вывел свою команду вперёд с паса Салаха.

В последний раз эти команды встречались между собой в феврале этого года в финале Кубка английской лиги. Тогда победу с минимальным счётом одержал «Ливерпуль».

После этой победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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