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Игрок «Крыльев» Гарре: одно очко в матче с «Оренбургом» — это мало

Игрок «Крыльев» Гарре: одно очко в матче с «Оренбургом» — это мало
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал ничейный результат в матче с «Оренбургом» (2:2) в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 11'     0:2 Печенин – 31'     1:2 Марин – 73'     2:2 Марин – 90+3'    
Удаления: нет / Костанца – 68'

— Один балл на выезде. Насколько это хорошо в вашей турнирной ситуации?
— Мне кажется, что одно очко — это мало, так как мы играли нормально. Может быть, «Оренбург» намного больше владел мячом, но я не заметил эпизод, когда ход матча перевернулся. С моей точки зрения, пенальти и красной карточки не было. Нужно перевернуть эту страницу и идти дальше, — сказал Гарре в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Оренбург» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Слишковича набрали восемь очков в 12 встречах. «Крылья Советов» имеют в своём активе 12 очков и находятся на девятой строчке.

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