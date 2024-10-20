Кафанов: матч «Рубина» и «Барселоны» стал самой большой победой в моей жизни

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов, который ранее работал в «Рубине», поделился подробностями победы над каталонской «Барселоной» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

«Помню, что матч пролетел очень быстро. Наверное, потому что мяч постоянно был в игре, всё время у испанцев. Мы его долго отбирали, и, как только отнимали, соперник тут же забирал его обратно, мы опять оборонялись всей командой. По-другому с ними играть нельзя.

Все, кто пытался до нас играть с ними в атакующий футбол, меньше трёх голов в том сезоне не пропускали и не забивали. Помню, как наш администратор Николай Николаевич Рябцев перед игрой сказал, что если не проиграем, то он побреет голову. Вернувшись в Казань, он сдержал слово. За 15 лет матч пересматривал лишь раз. Сейчас я могу сказать, что тот матч стал самой большой победой в моей жизни», — приводит слова Кафанова Metaratings.

За «Рубин» забили мячи полузащитники Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз, за «Барселону» отличился нападающий Златан Ибрагимович.