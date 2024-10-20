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Тренер «Динамо» Личка прокомментировал разгромную победу над «Рубином»

Тренер «Динамо» Личка прокомментировал разгромную победу над «Рубином»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Рубином» (4:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4'     0:2 Артур – 38'     0:3 Бальбуэна – 62'     0:4 Гладышев – 88'    

«Выиграть на выезде со счётом 4:0 удаётся не каждый день, так что я очень рад. Мы сыграли достаточно дисциплинированно, как в Махачкале. Понятно, что пенальти на второй минуте нам помог, после чего мы неплохо владели мячом. Но я хотел, чтобы мы в первом тайме создавали больше остроты и давили на защиту соперника. В перерыве я лишь сказал, что нужно продолжать играть в том же духе и постараться сыграть «на ноль», а также забить третий мяч, чтобы снять все вопросы», – приводит слова Лички пресс-служба команды на официальном сайте.

После 12 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 23 очка.

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