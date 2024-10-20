«Оренбург» установил клубный антирекорд по числу матчей без побед в РПЛ

«Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в матче 12-го тура РПЛ. Таким образом, «Оренбург» не побеждает в РПЛ на протяжении 11 матчей. Это клубный антирекорд. Об этом сообщает Opta Sport.

Последний раз в РПЛ «Оренбург» победил в 1-м туре, когда обыграл «Спартак» со счётом 2:0.

В первой половине гости создали себе задел в два мяча благодаря голам Ивана Сергеева и Кирилла Печенина. На 68-й минуте самарцы из-за удаления Фернандо Костанцы остались в меньшинстве. Через четыре минуты оренбуржцы усилиями Химми Марина с пенальти отыграли один мяч. В компенсированное время Марин оформил дубль и принёс своей команде ничью.