Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» пробило шесть пенальти в этом сезоне чемпионата России — больше всех в лиге

«Динамо» пробило шесть пенальти в этом сезоне чемпионата России — больше всех в лиге
Комментарии

Московское «Динамо» разгромило «Рубин» со счётом 4:0 в матче 12-го тура РПЛ, в котором в пользу бело-голубых было назначено два пенальти. Таким образом, в этом сезоне чемпионата России «Динамо» пробило шесть пенальти — больше всех в лиге. Об этом сообщает Opta Sport.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4'     0:2 Артур – 38'     0:3 Бальбуэна – 62'     0:4 Гладышев – 88'    

За весь прошлый сезон динамовцы пробили три пенальти.

На четвёртой минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте форвард Артур Гомес реализовал второй пенальти бело-голубых. Довёл счёт до разгромного на 62-й минуте защитник Фабиан Бальбуэна. Окончательный результат в игре установил Ярослав Гладышев — 4:0.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка прокомментировал разгромную победу над «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android