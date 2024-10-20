«Динамо» пробило шесть пенальти в этом сезоне чемпионата России — больше всех в лиге
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Московское «Динамо» разгромило «Рубин» со счётом 4:0 в матче 12-го тура РПЛ, в котором в пользу бело-голубых было назначено два пенальти. Таким образом, в этом сезоне чемпионата России «Динамо» пробило шесть пенальти — больше всех в лиге. Об этом сообщает Opta Sport.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4' 0:2 Артур – 38' 0:3 Бальбуэна – 62' 0:4 Гладышев – 88'
За весь прошлый сезон динамовцы пробили три пенальти.
На четвёртой минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте форвард Артур Гомес реализовал второй пенальти бело-голубых. Довёл счёт до разгромного на 62-й минуте защитник Фабиан Бальбуэна. Окончательный результат в игре установил Ярослав Гладышев — 4:0.
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