«Динамо» пробило шесть пенальти в этом сезоне чемпионата России — больше всех в лиге

Московское «Динамо» разгромило «Рубин» со счётом 4:0 в матче 12-го тура РПЛ, в котором в пользу бело-голубых было назначено два пенальти. Таким образом, в этом сезоне чемпионата России «Динамо» пробило шесть пенальти — больше всех в лиге. Об этом сообщает Opta Sport.

За весь прошлый сезон динамовцы пробили три пенальти.

На четвёртой минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 38-й минуте форвард Артур Гомес реализовал второй пенальти бело-голубых. Довёл счёт до разгромного на 62-й минуте защитник Фабиан Бальбуэна. Окончательный результат в игре установил Ярослав Гладышев — 4:0.