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Форвард «Динамо» Тюкавин рассказал, доставляют ли ему удовольствие голы с пенальти

Форвард «Динамо» Тюкавин рассказал, доставляют ли ему удовольствие голы с пенальти
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над «Рубином» (4:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4'     0:2 Артур – 38'     0:3 Бальбуэна – 62'     0:4 Гладышев – 88'    

— С игры забиваешь чаще, чем с пенальти. Голы с пенальти доставляют такое же удовольствие?
— Любой гол доставляет удовольствие, тем более это мой первый пенальти на высоком уровне, в Премьер‑Лиге. Очень рад, что удалось забить.

— Счёт отражает то, что на поле происходило сегодня? Мне кажется, «Рубин» свой гол заслужил.
— Не знаю, заслужил — не заслужил. Но мы забили четыре, мы этому рады, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

Тюкавин забил один мяч, реализовав пенальти. На 69‑й минуте форвард был заменён.

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