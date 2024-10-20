Форвард «Динамо» Тюкавин рассказал, доставляют ли ему удовольствие голы с пенальти
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над «Рубином» (4:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 4' 0:2 Артур – 38' 0:3 Бальбуэна – 62' 0:4 Гладышев – 88'
— С игры забиваешь чаще, чем с пенальти. Голы с пенальти доставляют такое же удовольствие?
— Любой гол доставляет удовольствие, тем более это мой первый пенальти на высоком уровне, в Премьер‑Лиге. Очень рад, что удалось забить.
— Счёт отражает то, что на поле происходило сегодня? Мне кажется, «Рубин» свой гол заслужил.
— Не знаю, заслужил — не заслужил. Но мы забили четыре, мы этому рады, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».
Тюкавин забил один мяч, реализовав пенальти. На 69‑й минуте форвард был заменён.
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