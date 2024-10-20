Форвард «Динамо» Тюкавин рассказал, доставляют ли ему удовольствие голы с пенальти

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе над «Рубином» (4:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

— С игры забиваешь чаще, чем с пенальти. Голы с пенальти доставляют такое же удовольствие?

— Любой гол доставляет удовольствие, тем более это мой первый пенальти на высоком уровне, в Премьер‑Лиге. Очень рад, что удалось забить.

— Счёт отражает то, что на поле происходило сегодня? Мне кажется, «Рубин» свой гол заслужил.

— Не знаю, заслужил — не заслужил. Но мы забили четыре, мы этому рады, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

Тюкавин забил один мяч, реализовав пенальти. На 69‑й минуте форвард был заменён.