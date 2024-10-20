«Интер» с минимальным счётом обыграл «Рому» в матче 8-го тура Серии А

Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались римская «Рома» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). «Интер» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 60-й минуте забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

После восьми сыгранных матчей «Рома» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 17 очков. В следующем туре «Рома» встретится с «Фиорентиной» (27 октября), а «Интер» — с «Ювентусом» (27 октября).