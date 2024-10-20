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Монпелье — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
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«Марсель» разгромил «Монпелье» со счётом 5:0 в матче 8-го тура Лиги 1

«Марсель» разгромил «Монпелье» со счётом 5:0 в матче 8-го тура Лиги 1
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Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монпелье» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Моссон-Мондиаль 98» в Монпелье (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Марсель» одержал победу со счётом 5:0.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
0 : 5
Марсель
Марсель
0:1 Ваи – 1'     0:2 Арит – 36'     0:3 Хёйбьерг – 40'     0:4 Гринвуд – 58'     0:5 Энрике – 73'    
Удаления: Джодич – 64' / нет

В составе гостей забитыми мячами отметились Элье Ваи, Амин Арит, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд и Луис Энрике.

Хозяева с 64-й минуты матча играли в меньшинстве из-за удаления Стефана Джодича.

«Марсель». за восемь игр набрал 17 очков и занимает третье место в таблице Лиги 1. «Монпелье» идёт 18-м с четырьмя очками.

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