«Марсель» разгромил «Монпелье» со счётом 5:0 в матче 8-го тура Лиги 1

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монпелье» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Моссон-Мондиаль 98» в Монпелье (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Марсель» одержал победу со счётом 5:0.

В составе гостей забитыми мячами отметились Элье Ваи, Амин Арит, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд и Луис Энрике.

Хозяева с 64-й минуты матча играли в меньшинстве из-за удаления Стефана Джодича.

«Марсель». за восемь игр набрал 17 очков и занимает третье место в таблице Лиги 1. «Монпелье» идёт 18-м с четырьмя очками.