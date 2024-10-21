«Ему нужно усердно работать каждый день». Главный тренер «Челси» Мареска — о Санчо

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о нападающем «Челси» Джейдоне Санчо.

«У Джейдона всё хорошо. Ему нужно продолжать в том же духе, усердно работать каждый день.

Как я уже говорил, он, несомненно, поможет нам. Мы действительно считаем его особенным игроком.

Но единственный способ для него подтвердить это — усердно работать каждый день, никогда не быть счастливым и всегда быть амбициозным. Ему нужно хотеть всё больше и больше», — приводит слова Марески Eurosport.

Санчо в текущем сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.