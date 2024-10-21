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«Ему нужно усердно работать каждый день». Главный тренер «Челси» Мареска — о Санчо

«Ему нужно усердно работать каждый день». Главный тренер «Челси» Мареска — о Санчо
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мнением о нападающем «Челси» Джейдоне Санчо.

«У Джейдона всё хорошо. Ему нужно продолжать в том же духе, усердно работать каждый день.
Как я уже говорил, он, несомненно, поможет нам. Мы действительно считаем его особенным игроком.
Но единственный способ для него подтвердить это — усердно работать каждый день, никогда не быть счастливым и всегда быть амбициозным. Ему нужно хотеть всё больше и больше», — приводит слова Марески Eurosport.

Санчо в текущем сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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