Результаты матчей Серии А 20 октября

Сегодня, 20 октября, в рамках 8-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялись пять встреч.

Результаты матчей чемпионата Италии 20 октября:

«Эмполи» — «Наполи» — 0:1;

«Венеция» — «Аталанта» — 0:2;

«Лечче» — «Фиорентина» — 0:6;

«Кальяри» — «Торино» — 3:2;

«Рома» — «Интер» Милан — 0:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Подопечные Антонио Конте набрали 19 очков после восьми матчей. На второй строчке находится «Интер», имеющий в своём активе 17 очков после аналогичного количества встреч. Тройку лидеров замыкает туринский «Ювентус» с 16 очками после восьми матчей.