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Результаты матчей Серии А 20 октября

Результаты матчей Серии А 20 октября
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Сегодня, 20 октября, в рамках 8-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялись пять встреч.

Результаты матчей чемпионата Италии 20 октября:

«Эмполи» — «Наполи» — 0:1;
«Венеция» — «Аталанта» — 0:2;
«Лечче» — «Фиорентина» — 0:6;
«Кальяри» — «Торино» — 3:2;
«Рома» — «Интер» Милан — 0:1.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Подопечные Антонио Конте набрали 19 очков после восьми матчей. На второй строчке находится «Интер», имеющий в своём активе 17 очков после аналогичного количества встреч. Тройку лидеров замыкает туринский «Ювентус» с 16 очками после восьми матчей.

Турнирная таблица Серии А
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