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Барселона — Севилья, результат матча 10-го тура Ла Лиги, счёт 5:1, 20 октября 2024 года

«Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 5:1 в матче 10-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). «Барселона» одержала победу со счётом 5:1.

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Левандовски – 24'     2:0 Педри – 28'     3:0 Левандовски – 39'     4:0 Торре – 82'     4:1 Идумбо-Музамбо – 87'     5:1 Торре – 88'    

На 24-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Спустя четыре минуты увеличил преимущество хозяев полузащитник Педри. Затем на 39-й минуте довёл счёт до разгромного снова Левандовски, оформив дубль во встрече. На 82-й минуте отличился хавбек сине-гранатовых Пабло Торре. Один мяч «Севильи» отыграл Станис Музамбо. Окончательный результат в игре установил Торре, оформив дубль на свой счёт.

Также на 83-й минуте на поле вместо Педри вышел полузащитник Гави, который вернулся после травмы «крестов».

После 10 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 12 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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