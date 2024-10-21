Результаты матчей чемпионата Франции 20 октября

Вчера, 20 октября 2024 года, прошли матчи 8-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 8-й тур, 20 октября.

«Гавр» — «Лион» — 0:4

«Нант» — «Ницца» — 1:1

«Тулуза» — «Анже» — 1:1

«Осер» — «Реймс» — 2:1

«Монпелье» — «Марсель» — 0:5

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 20 очков. На втором месте находится «Монако», также набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», на счету которого 17 очков. В топ-5 также входят «Лилль» и «Ланс», которые записали в свой актив по 14 очков.