Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 20 октября

Результаты матчей чемпионата Франции 20 октября
Комментарии

Вчера, 20 октября 2024 года, прошли матчи 8-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 8-й тур, 20 октября.

«Гавр» — «Лион» — 0:4
«Нант» — «Ницца» — 1:1
«Тулуза» — «Анже» — 1:1
«Осер» — «Реймс» — 2:1
«Монпелье» — «Марсель» — 0:5

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 20 очков. На втором месте находится «Монако», также набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», на счету которого 17 очков. В топ-5 также входят «Лилль» и «Ланс», которые записали в свой актив по 14 очков.

Материалы по теме
«Марсель» разгромил «Монпелье» со счётом 5:0 в матче 8-го тура Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android