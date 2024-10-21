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Результаты матчей испанской Примеры 20 октября

Результаты матчей испанской Примеры 20 октября
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Вчера, 20 октября, прошли очередные матчи 10-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей испанской Примеры 20 октября:

«Мальорка» — «Райо Вальекано» — 1:0;
«Атлетико» М — «Леганес» — 3:1;
«Вильярреал» — «Хетафе» — 1:1;
«Барселона» — «Севилья» — 5:1.

На данный момент турнирную таблицу Ла Лиги возглавляет «Барселона», которая набрала 27 очка за десять матчей. Второе место в чемпионате Испании занимает мадридский «Реал» (24 очка в 10 матчах). Тройку лидеров замыкает мадридский «Атлетико», в активе которого 20 очков за аналогичное количество игр.

Турнирная таблица Ла Лиги
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