Игрок «Барселоны» Гави прокомментировал своё возвращение на поле спустя 11 месяцев

20-летний полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от своего возвращения на поле. 19 ноября 2023 испанец разорвал крестообразную связку в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 с Грузией (3:1). Спустя 11 месяцев он принял участие в матче 10-го тура испанской Примеры с «Севильей» (5:1) и получил капитанскую повязку каталонцев.

«Я очень рад вернуться. Это счастливый день. Я мечтал об этом моменте несколько месяцев. Я не ожидал, что Педри отдаст мне капитанскую повязку.

Нужно наслаждаться каждым моментом и ценить вещи. Я очень благодарен всем, они всегда поддерживали меня в эти месяцы. Футбол — это моя жизнь, и это то, по чему я скучал больше всего», – приводит слова Гави Barca Universal в соцсетях.