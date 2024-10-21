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Игрок «Барселоны» Гави прокомментировал своё возвращение на поле спустя 11 месяцев

Игрок «Барселоны» Гави прокомментировал своё возвращение на поле спустя 11 месяцев
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20-летний полузащитник «Барселоны» Гави поделился эмоциями от своего возвращения на поле. 19 ноября 2023 испанец разорвал крестообразную связку в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 с Грузией (3:1). Спустя 11 месяцев он принял участие в матче 10-го тура испанской Примеры с «Севильей» (5:1) и получил капитанскую повязку каталонцев.

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Левандовски – 24'     2:0 Педри – 28'     3:0 Левандовски – 39'     4:0 Торре – 82'     4:1 Идумбо-Музамбо – 87'     5:1 Торре – 88'    

«Я очень рад вернуться. Это счастливый день. Я мечтал об этом моменте несколько месяцев. Я не ожидал, что Педри отдаст мне капитанскую повязку.

Нужно наслаждаться каждым моментом и ценить вещи. Я очень благодарен всем, они всегда поддерживали меня в эти месяцы. Футбол — это моя жизнь, и это то, по чему я скучал больше всего», – приводит слова Гави Barca Universal в соцсетях.

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