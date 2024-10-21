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Дмитрий Сычёв назвал значимых людей в своей футбольной карьере

Дмитрий Сычёв назвал значимых людей в своей футбольной карьере
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Бывший футболист, а ныне президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв перечислил важных людей в своей карьере, в том числе отнеся к ним главных тренеров Олега Романцева и Юрия Сёмина.

«Не буду лукавить, все знания, весь опыт, всё, что получил в футболе, — это благодаря моему отцу, первому тренеру и Олегу Романцеву с Юрием Сёминым. Эти люди оказали на меня влияние как на личность. Они были для меня путеводителями», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Сычёв выступал на позиции центрального нападающего за российские и зарубежные команды, в числе которых московские «Локомотив» и «Спартак», французский «Марсель». Всего на клубном уровне Сычёв провёл 403 матча, в которых отметился 118 голами и 47 результативными передачами. Профессиональную карьеру игрока Дмитрий завершил в 2019 году.

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