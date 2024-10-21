Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о памятной победе над «Барселоной»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о памятной победе казанцев над испанской «Барселоной» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

— 15 лет назад «Рубин» обыграл «Барселону». Современные игроки помнят ту игру?

— Помнят. И мы помним об этом. Думаю, все испытывают ностальгию по этому. Но надо понимать, откуда мы сейчас вышли. Это приятная история для клуба, но жить нужно сегодняшним днём, нужно понимать реальные вещи, которые происходят сегодня. Думаете, я и руководители не хотят туда подняться? Нужно уметь иметь терпение и быть последовательным во всех движениях. Без поражений не бывает побед. В «Амкаре» и «Ахмате» у меня были серии без поражений, это профессиональный футбол, это игра. Я должен стараться выжать максимум из игроков, которые есть. Повторюсь, сегодня мы не уступали по футбольным показателям, а по исполнению уступили, подарили два пенальти, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

За «Рубин» забили мячи полузащитники Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз, за «Барселону» отличился нападающий Златан Ибрагимович.