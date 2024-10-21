Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о памятной победе над «Барселоной»

Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о памятной победе над «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о памятной победе казанцев над испанской «Барселоной» (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2009/2010. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

Лига чемпионов . Группа F. 3-й тур
20 октября 2009, вторник. 22:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань, Россия
0:1 Рязанцев – 2'     1:1 Ибрагимович – 48'     1:2 Карадениз – 73'    

— 15 лет назад «Рубин» обыграл «Барселону». Современные игроки помнят ту игру?
— Помнят. И мы помним об этом. Думаю, все испытывают ностальгию по этому. Но надо понимать, откуда мы сейчас вышли. Это приятная история для клуба, но жить нужно сегодняшним днём, нужно понимать реальные вещи, которые происходят сегодня. Думаете, я и руководители не хотят туда подняться? Нужно уметь иметь терпение и быть последовательным во всех движениях. Без поражений не бывает побед. В «Амкаре» и «Ахмате» у меня были серии без поражений, это профессиональный футбол, это игра. Я должен стараться выжать максимум из игроков, которые есть. Повторюсь, сегодня мы не уступали по футбольным показателям, а по исполнению уступили, подарили два пенальти, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

За «Рубин» забили мячи полузащитники Александр Рязанцев и Гёкдениз Карадениз, за «Барселону» отличился нападающий Златан Ибрагимович.

Материалы по теме
«Ощущение, что это было в другой жизни». Губерниев — о победе «Рубина» над «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android