Президент «Монпелье» заявил об увольнении тренера после поражения в матче с «Марселем»

Президент «Монпелье» Лоран Николлен объявил об увольнении главного тренера Мишеля Дер Закаряна после поражения команды в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (0:5).

«Я хочу сообщить вам, что я расторг контракт с Мишелем Де Закаряном. Он больше не является тренером «Монпелье». Учитывая игру и отношение, которое я увидел сегодня вечером, я чувствовал себя обязанным вмешаться и прекратить наше сотрудничество. Это не от хорошей жизни. Но клуб превыше всего. Я сказал игрокам, что это они уволили тренера. Но такова футбольная жизнь, когда нет результатов, легче сменить тренера, чем двадцать пять игроков», — приводит слова Николлена RMC Sport.

На данный момент «Монпель» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

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