Актюркоглу, которым интересовался «Спартак», может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Турецкий вингер лиссабонской «Бенфики» Керем Актюркоглу может покинуть португальскую команду.

Как сообщает Sports Digitale в соцсетях, английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке футболиста сборной Турции. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» готово заплатить за трансфер игрока порядка € 35-40 млн.

Напомним, этим летом московский «Спартак» активно проявлял интерес к Актюркоглу, однако Керем принял решение перейти из «Галатасарая» в «Бенфику». Ранее 25-летний вингер выступал за «Истанбул Башакшехир», «Бодрумспор», «Караджабей Беледиеспор» и «Эрзинджанспор».

Материалы по теме Эксклюзив Спортивный директор «Спартака» отказался от трансфера Актюркоглу из-за потолка зарплат

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»: