Актюркоглу, которым интересовался «Спартак», может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Турецкий вингер лиссабонской «Бенфики» Керем Актюркоглу может покинуть португальскую команду.
Как сообщает Sports Digitale в соцсетях, английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке футболиста сборной Турции. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» готово заплатить за трансфер игрока порядка € 35-40 млн.
Напомним, этим летом московский «Спартак» активно проявлял интерес к Актюркоглу, однако Керем принял решение перейти из «Галатасарая» в «Бенфику». Ранее 25-летний вингер выступал за «Истанбул Башакшехир», «Бодрумспор», «Караджабей Беледиеспор» и «Эрзинджанспор».
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