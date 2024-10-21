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Актюркоглу, которым интересовался «Спартак», может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Актюркоглу, которым интересовался «Спартак», может перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Турецкий вингер лиссабонской «Бенфики» Керем Актюркоглу может покинуть португальскую команду.

Как сообщает Sports Digitale в соцсетях, английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке футболиста сборной Турции. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» готово заплатить за трансфер игрока порядка € 35-40 млн.

Напомним, этим летом московский «Спартак» активно проявлял интерес к Актюркоглу, однако Керем принял решение перейти из «Галатасарая» в «Бенфику». Ранее 25-летний вингер выступал за «Истанбул Башакшехир», «Бодрумспор», «Караджабей Беледиеспор» и «Эрзинджанспор».

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