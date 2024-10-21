В Гвинее-Бисау высказались о возможном матче со сборной России

Министр культуры, молодежи и спорта Республики Гвинея-Бисау Мария Консейсао Эвора высказалась о возможном матче с национальной командой России.

«Это вполне возможно, у нас хорошая команда. О сроках говорить преждевременно, но такой матч возможен. Мы готовы принять такой матч у себя, но, если совпадут сроки и будет приглашение, мы готовы приехать в Россию для такого матча», — приводит слова Эворы ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сейшелы готовы сыграть со сборной России.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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