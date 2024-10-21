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Акинфеев опередил Месси по количеству матчей за один клуб

Акинфеев опередил Месси по количеству матчей за один клуб
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев опередил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по количеству матчей за один клуб.

Акинфеев принял участие во встрече 12-го тура РПЛ между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» (1:0), выйдя на поле в составе красно-синих в 779-й раз в своей карьере. Лионель Месси сыграл в футболке «Барселоны» 778 матчей.

Напомним, рекордсменом по количеству матчей за один клуб является Райан Гиггз, у которого 963 игры за «Манчестер Юнайтед».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне Акинфеев провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов и шесть встреч отыграл «на ноль».

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