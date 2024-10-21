Флик ответил на вопрос о дуэли между Левандовским и Кейном в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о дуэли между нападающим Робертом Левандовским и форвардом «Баварии» Гарри Кейном в Лиге чемпионов.

«Дуэль Левандовского и Кейна? Это поединок между «Баварией» и «Барселоной». Главное — команды. Я очень доволен сегодняшним выступлением Роберта. Мы очень рады отпраздновать эту победу и завтра начнем подготовку к игре с «Баварией», — приводит слова Флика AS.

Напомним, ранее Роберт Левандовски выступал за «Баварию». 23 октября «Барселона» встретится с «Баварией» в 3-м туре Лиги чемпионов.

В последнем матче «Барселоны» с «Севильей» (5:1) в 10-м туре Примеры Левандовски оформил дубль.

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