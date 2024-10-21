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«Челси» прервал серию из шести матчей без поражений в АПЛ

«Челси» прервал серию из шести матчей без поражений в АПЛ
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Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Салах – 29'     1:1 Джексон – 48'     2:1 Джонс – 51'    

Таким образом, «синие» прервали свою серию из шести матчей без поражений в АПЛ.

Напомним, на 29-й минуте забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт нападающий «Челси» Николас Джексон, которому ассистировал полузащитник Мойсес Кайседо. На 51-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс вывел свою команду вперёд с паса Салаха.

После этой победы «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.

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