«Тяжёлая катка». Круговой отреагировал на победу ЦСКА в матче с махачкалинским «Динамо»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу московского клуба в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
«Это была тяжёлая катка! Увозим с собой три очка, папаху и хорошее настроение», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Напомним, единственный гол в матче на 56-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.
После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблицы РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.
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