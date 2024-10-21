Соболев показал фотографию с сыном после тренировки «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал в своём телеграм-канале фотографию с сыном после тренировки с сине-бело-голубыми.

«Поработали чуть-чуть на базе. Пора домой», — подписал фотографию Соболев.

Напомним, Александр Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7,5 млн.

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