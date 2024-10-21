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«Мурашки по коже». Флик – о возвращении Гави на поле спустя 11 месяцев

«Мурашки по коже». Флик – о возвращении Гави на поле спустя 11 месяцев
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возвращении полузащитника Гави на поле спустя 11 месяцев. Это произошло в матче 10-го тура Ла Лиги с «Севильей» (5:1).

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Левандовски – 24'     2:0 Педри – 28'     3:0 Левандовски – 39'     4:0 Торре – 82'     4:1 Идумбо-Музамбо – 87'     5:1 Торре – 88'    

«Мы очень рады результату и возвращению Гави. Он сыграл хорошо. Атмосфера была очень хорошей. У меня были мурашки по коже. Попасть на скамейку и сыграть – это было целью Гави. Это была его мечта, и он смог ее осуществить. Сегодня все были счастливы. Гави играл интенсивно, и это нормально. Мы уже знаем, на что это похоже», — приводит слова Флика AS.

19 ноября 2023 испанец разорвал крестообразную связку в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 с Грузией (3:1).

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