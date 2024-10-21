«Мурашки по коже». Флик – о возвращении Гави на поле спустя 11 месяцев

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возвращении полузащитника Гави на поле спустя 11 месяцев. Это произошло в матче 10-го тура Ла Лиги с «Севильей» (5:1).

«Мы очень рады результату и возвращению Гави. Он сыграл хорошо. Атмосфера была очень хорошей. У меня были мурашки по коже. Попасть на скамейку и сыграть – это было целью Гави. Это была его мечта, и он смог ее осуществить. Сегодня все были счастливы. Гави играл интенсивно, и это нормально. Мы уже знаем, на что это похоже», — приводит слова Флика AS.

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