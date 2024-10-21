Лионель Месси установил исторический рекорд в МЛС

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд МЛС в заключительном матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн». Форвард вышел на замену на 58-й минуте и забил три гола, а также сделал одну результативную передачу.

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории лиги, который забил три гола и сделал одну результативную передачу, выйдя на замену.

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами». Аргентинец забил 33 гола за клуб и обошёл эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».

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