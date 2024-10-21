Лионель Месси установил исторический рекорд в МЛС
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд МЛС в заключительном матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн». Форвард вышел на замену на 58-й минуте и забил три гола, а также сделал одну результативную передачу.
США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2' 0:2 Борреро – 34' 1:2 Суарес – 40' 2:2 Суарес – 43' 3:2 Кремаски – 58' 4:2 Месси – 78' 5:2 Месси – 81' 6:2 Месси – 89'
Таким образом, Месси стал первым игроком в истории лиги, который забил три гола и сделал одну результативную передачу, выйдя на замену.
Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами». Аргентинец забил 33 гола за клуб и обошёл эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».
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