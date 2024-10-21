Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси установил исторический рекорд в МЛС

Лионель Месси установил исторический рекорд в МЛС
Комментарии

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд МЛС в заключительном матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн». Форвард вышел на замену на 58-й минуте и забил три гола, а также сделал одну результативную передачу.

США — Major League Soccer . МЛС
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
6 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0:1 Лангони – 2'     0:2 Борреро – 34'     1:2 Суарес – 40'     2:2 Суарес – 43'     3:2 Кремаски – 58'     4:2 Месси – 78'     5:2 Месси – 81'     6:2 Месси – 89'    

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории лиги, который забил три гола и сделал одну результативную передачу, выйдя на замену.

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами». Аргентинец забил 33 гола за клуб и обошёл эквадорского нападающего Леонардо Кампану, у которого 32 мяча за «цапель».

Материалы по теме
Акинфеев опередил Месси по количеству матчей за один клуб

Сын Суареса не поздоровался с Месси

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android