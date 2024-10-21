Ямаль повторил достижение Месси десятилетней давности

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль повторил достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси десятилетней давности.

В активе Ямаля уже шесть ассистов после всего десяти туров чемпионата Испании – такое не удавалось ни одному игроку «Барселоны» со времён Лионеля Месси образца сезона-2014/2015. Тогда аргентинец отдал семь результативных передач в десяти стартовых играх.

Воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. В сентябре 2023 года в возрасте 16 лет и одного полного месяца футболист дебютировал за сборную Испании, в составе которой летом 2024 года стал чемпионом Европы. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 17-летнего атакующего полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля в € 150 млн.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере: