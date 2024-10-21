Личка: я немного удивился, что второй пенальти в матче с «Рубином» пошёл бить Артур

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о пенальтистах команды после разгромной победы в матче 12-го тура чемпионата России с «Рубином». В этой встрече «Динамо» забило два гола с пенальти, которые реализовали Константин Тюкавин и Артур.

«Перед игрой я обычно не говорю, что кто-то должен бить пенальти. До этого забивали Мехди и Карра, но перед матчем с ЦСКА я сказал, чтобы бил либо Фаби, либо Тюка, потому что Акинфеев очень хорошо знает Карраскаля, а Луиса ещё не было. Сегодня я такого не говорил, и думал, что мяч заберёт Чавес, но его взял Тюка и всё хорошо сделал. Я не против. Потом я тоже немного удивился, что второй пенальти пошёл бить Артур», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 23 очка.

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