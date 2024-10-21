Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА после победы в матче с махачкалинским «Динамо»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу московского клуба в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Всех с победой! Трудовая, хорошая, классная победа», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Напомним, единственный гол в матче на 56-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

После 12 проведённых встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблицы РПЛ сезона-2024/2025, набрав 11 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 23 очка.

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