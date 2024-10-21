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Гвардиола объяснил, почему до сих пор работает в «Манчестер Сити»

Гвардиола объяснил, почему до сих пор работает в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему так долго работает в английском клубе.

«Мне нравится приходить на работу, я обожаю это! Это главная причина, по которой я тренер. Когда я этого не почувствую, уйду не только из «Манчестер Сити», а вообще перестану тренировать. Мне нравится думать о следующей игре, говорить об этом игрокам, показывать видео», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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