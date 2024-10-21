В «Манчестер Сити» готовы расстаться с Кайлом Уокером — Daily Star

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может покинуть английскую команду.

Как сообщает Daily Star, руководство «горожан» готово рассмотреть предложения по защитнику следующим летом. Клуб намерен выручить за футболиста не менее € 15 млн. Главным претендентом на англичанина называется саудовский «Аль-Ахли».

Кайл Уокер пополнил состав «Манчестер Сити» в 2017 году, покинув лондонский «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне защитник провёл семь матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Кайл Уокер держит все трофеи «Манчестер Сити»: