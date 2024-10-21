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В «Манчестер Сити» готовы расстаться с Кайлом Уокером — Daily Star

В «Манчестер Сити» готовы расстаться с Кайлом Уокером — Daily Star
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может покинуть английскую команду.

Как сообщает Daily Star, руководство «горожан» готово рассмотреть предложения по защитнику следующим летом. Клуб намерен выручить за футболиста не менее € 15 млн. Главным претендентом на англичанина называется саудовский «Аль-Ахли».

Кайл Уокер пополнил состав «Манчестер Сити» в 2017 году, покинув лондонский «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне защитник провёл семь матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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