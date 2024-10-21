«Спартак» проявляет интерес к 21-летнему бразильскому защитнику – Mundo Deportivo

Бразильский защитник Луис Эдуардо Соарес, известный как Куябано, может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, для 21-летнего бразильца уход из «Ботафого» лишь вопрос времени. Помимо «Спартака» интерес к футболисту проявляют «Порту», «Ницца», арабские и несколько испанских команд.

Бразильский защитник выступает за «Ботафого» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 3,5 млн.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков.

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